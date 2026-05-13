В Орловской области капитально отремонтируют школу за 173 млн рублей

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В поселке Нарышкино капитально отремонтируют среднюю школу № 1 имени Зубилина. Работы запланированы на 2026-2027 годы. Стоимость контракта – 173,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Подрядная организация обязана начать работы с 1 июля 2026 года и закончить их не позднее 10 ноября 2027 года. В текущем году на объект выделили 16,2 миллиона рублей, остальное финансирование поступит в 2027 году. Школа рассчитана на 550 учащихся, ее общая площадь – 5766 квадратных метров.

Программа «Модернизация школьных систем образования» позволит преобразить внутреннее пространство и внешний облик здания. Учебный процесс должен стать более комфортным. Администрация Урицкого района держит ход ремонта на контроле.