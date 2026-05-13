В Орловской области перехватили два беспилотника

В небе над территорией Орловской области прошедшей ночью были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы Орловщины, при ночной атаке никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Как сообщает Министерство обороны РФ, всего за прошедшую ночь над 15 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей было ликвидировано 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.