Орловского замруководителя здравоохранения наградили медалью Минобороны

Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Михаил Байбаков награжден медалью Министерства обороны РФ. Об этом сообщает депздрав Орловской области.

Награду вручили за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы, в период его службы по контракту. Орловец прошел путь от рядового стрелка до исполняющего обязанности командира батальона.

Когда весь штаб батальона вывели из строя, Михаил Байбаков принял командование на себя. Благодаря поддержке командования бригады и личного состава он смог удержать ситуацию и выполнить боевые задачи. Позже его перевели на должность командира зенитной батареи, а затем повысили до заместителя командира батальона с присвоением звания майора. В ходе спецоперации орловец был ранен.

Высокие результаты военнослужащего отмечали благодарственными письмами на родину и представлениями к наградам. Контракт с Минобороны пришлось приостановить в связи с ходатайством о назначении Михаила Байбакова на руководящую должность в департамент здравоохранения Орловской области. Медаль нашла своего героя уже на гражданке.