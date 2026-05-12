Орловские стрелки взяли два серебра на первенстве России

Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Ижевске завершились всероссийские соревнования и первенство России среди юношей и девушек до 17 лет по пулевой стрельбе. Орловские спортсмены завоевали две серебряные медали. На дистанции 50 метров в упражнении «Пистолет малокалиберный произвольный, 40 выстрелов» второе место занял 15-летний Макар Коренков. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта Орловской области.

В последний день турнира разыграли награды в командном упражнении «Пистолет малокалиберный стандартный, 25 метров». В финале встретились сборные Свердловской области и Орловской области. Честь региона защищали Сергей Мальцев, Иван Суханов и Макар Коренков.

К 15-му раунду счет был равным – 15:15. Однако точнее оказались соперники, которые выиграли золото со счетом 17:15. Орловская команда поднялась на вторую ступень пьедестала. Обе серебряные награды – отличный результат для юных стрелков региона.