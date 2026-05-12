Орловские аграрии засеют более 1,3 млн гектаров в 2026 году

В Орловской области активными темпами продолжаются весенние полевые работы. Об этом сообщили на аппаратном совещании в обладминистрации. Как отметил губернатор Клычков, погода позволяет вести работы на полях, а посевная площадь превышает 1,3 миллиона гектаров. Одна из главных задач – довести средства господдержки до сельхозтоваропроизводителей в полном объеме. Объем льготных кредитов уже превысил восемь миллиардов рублей.

Всего на развитие АПК Орловской области в 2026 году предусмотрено 1 миллиард 273,5 миллиона рублей, из них на растениеводство – 682 миллиона. Площадь земель сельхозназначения составляет 83% территории региона. Полностью завершена первая подкормка озимых культур и многолетних трав. Посеяно более 450 тысяч гектаров озимых, что на 60 тысяч больше, чем в прошлом году.

Яровой сев ведется на площади 843 тысячи гектаров. На сегодняшний день посеяно 112 тысяч гектаров ячменя и 72 тысячи гектаров пшеницы. Также идет сев технических культур, в том числе масличных на 121 тысяче гектаров и сахарной свеклы на 25 тысячах гектаров. В наличии у аграриев 74 тысячи тонн яровых зерновых собственного производства, а также закуплено 3 тысячи тонн семян гибридов, которые не выращивают в регионе.

Потребность в дизельном топливе составляет 21,5 тысячи тонн, в наличии у хозяйств 80% от этого объема. Перебоев с поставками ГСМ нет. В полях задействовано более 6 тысяч тракторов, почти 2,5 тысячи сеялок и свыше 6,4 тысячи почвообрабатывающих агрегатов. По объему производства сельхозпродукции Орловская область занимает 20-е место в России и 8-е в ЦФО.