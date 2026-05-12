Почти 120 орловских семей получают пособие по уходу за детьми

В 2026 году 116 неработающих родителей Орловской области получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по региону. На эти цели направлено порядка 1,5 миллиона рублей. Пособие назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 17 613 рублей. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Для неработающих орловцев размер выплаты фиксированный. С 1 февраля 2026 года он составляет 10 669,64 рубля. Для сравнения: работающие родители получают 40% от зарплаты. Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или лично в клиентской службе. Сделать это нужно не позднее шести месяцев со дня, когда ребенку исполнилось полтора года.

Решение о назначении пособия выносят в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляют через пять рабочих дней после этого. Работающие родители могут одновременно получать пособие по уходу и единое пособие. Неработающим такой возможности нет – приходится выбирать что-то одно.