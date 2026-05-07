В Орле выбрали самых сильных юных спасателей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле состоялся муниципальный этап всероссийских соревнований «Школа безопасности». Юным спасателям из разных школ города предстояло пройти сложные испытания. Ребята должны были не только быстро справиться с заданиями, но и показать хорошую физическую подготовку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Мальчишки и девчонки демонстрировали свои навыки в прохождении полосы препятствий, а также в спортивных и творческих конкурсах. В упорной борьбе первое место заняла команда школы № 38, на втором месте – ребята из гимназии № 34, третье место – у учеников школы № 18.

Главная цель соревнований – сформировать культуру безопасности и закрепить у школьников сознательное отношение к вопросам безопасности. Областной этап соревнований будет проходить с 1 по 8 июня в детском центре «Юбилейный».