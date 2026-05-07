Орловцы отправили на фронт почти 12 тысяч тонн грузов

Фото: соцсети губернатора Орловской области

В преддверии Дня Победы на Орловщине усилили работу по отправке гуманитарных грузов в зону спецоперации. Общий вес посылок от единого «Орловского тыла» приближается к 12 тысячам тонн. На Купянском направлении помощь ждут военнослужащие подразделения обеспечения «Шторм» 4-й дивизии 12-го танкового полка.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, противник сжег позиции бойцов, сейчас ребята меняют дислокацию. Для них собрали необходимые для обустройства материалы: листы ОСБ, пленку, сетку-рабицу, маскировочные сети, гвозди, саморезы и скобы для бревен. Параллельно отрабатываются заявки и других подразделений.

Из муниципалитетов Орловской области ежедневно уходят новые посылки. Глава региона поблагодарил всех, кто продолжает заниматься этой работой, и подчеркнул, что грузы берегут жизни и здоровье наших солдат.