Орловцы обсудили защиту от радикалов

В администрации Орловской области прошло заседание оперативного штаба. Главной темой стала борьба с сепаратизмом, национализмом и экстремизмом. Встречу провела заместитель губернатора Ирина Патронова. В ней участвовали председатель облсовета Леонид Музалевский, главы департаментов образования и внутренней политики, федеральный инспектор по Орловской области Алексей Королев, а также представители силовых структур и прокуратуры.

Ирина Патронова подчеркнула, что в условиях современных вызовов вопросы общественной безопасности и профилактики радикальных настроений приобретают особую значимость. Она добавила, что власти обязаны обеспечить не только безупречную организацию торжеств, но и абсолютную защищенность граждан.

На заседании обсудили меры по повышению безопасности на объектах, задействованных в майских праздничных мероприятиях. Также говорили о противодействии деструктивным молодежным движениям, которые распространяют идеи радикального толка. Патронова отметила: празднование Дня Победы — это не только дань памяти подвигу предков, но и возможность показать сплоченность общества, где уважение к традициям и культуре каждого народа служит фундаментом стабильности.