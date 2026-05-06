Орловцев предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с подработкой в интернете

Жителей Орловской области предупреждают о новой схеме мошенничества, связанной с подработкой в интернете. Соискателю предлагают простую работу – размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся «работодателю». При этом публиковать посты просят с личных аккаунтов.

Через несколько дней площадка учетную запись по подозрению в мошенничестве. Обещанных денег соискатель не получает, а переписка с работодателем удаляется.

Однако настоящая проблема здесь не в невыплаченных деньгах. Все серьезнее. Человек, сам того не осознавая, становится звеном преступной цепочки. Подобные вакансии – один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок.

- Нужно критически относиться к подобным предложениям. Легальная работа не требует использовать личные аккаунты для размещения чужих объявлений и общения с клиентами, - уточнили в региональном правительстве.