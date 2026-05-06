Орловские ветераны СВО смогут получить 150 тысяч вместо земельного участка

Дополнительная мера социальной поддержки для участников СВО и членов их семей появится в Орловской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 6 мая. Ветераны спецоперации могут получить единовременную выплату в 150 тысяч взамен земельного участка.

Такой возможностью вправе воспользоваться:

- ветераны боевых действий, награжденные за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции;

- семьи ветеранов боевых действий, награжденных за заслуги, проявленные в ходе участия на СВО, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

Чтобы получить выплату необходимо, стать на учет в муниципальном образовании по месту жительства на получение участка для строительства и обратиться с заявлением свою соцзащиту.

Важно: нуждаемость в жилых помещениях не учитывается.

Региональный нормативный акт вступит в силу с 15 мая.