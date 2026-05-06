В Орле вандалы испортили баннер, посвященный Дню Победы

Вопиющий случай произошел в Орле. Неизвестные вандалы испортили баннер, посвященный Дню Победы. Об инциденте стало известно вечером 5 мая. Как уточнили в городской администрации, один из крупнейших тематических баннеров в городе находился под смотровой площадкой на набережной Дубровинского.

По информации начальника «Объединенного муниципального заказчика» Ильи Филькина, заявление в полицию готовится. В ближайшее время проведут временную реставрацию, а затем полное восстановление поврежденной секции.

- Порча какого-либо имущества с символикой Великой Победы - это не просто хулиганство или вред муниципальной собственности, а деяние, которое в российском законодательстве трактуется как осквернение, что влечет за собой более строгую ответственность, часто квалифицируемую именно как «вандализм» или более тяжкие преступления против памяти павших, - напомнили в мэрии.