НовостиПроисшествия6 мая 2026 10:22

Орловские спасатели помогли женщине с инсультом попасть в больницу

Также сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры, в которой находился ребенок
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива.

Специалисты ГУ МЧС по Орловской области трижды за сутки выезжали на вскрытие дверей. Во всех случаях проникать в квартиры пришлось через окна, уточнили в ведомстве 6 мая.

Так, накануне в 10.43 по просьбе сына спасатели выезжали на улицу Заводскую поселка Хомутово Новодеревеньковского района. По трехколенной лестнице через окно они проникли в жилище и открыли дверь. Внутри находилась пожилая женщина, которая лежала на полу. Ее передали медикам.

В 18.00 специалисты отправились к квартире на улице Комсомольской в Орле. Местная жительница попросила вскрыть дверь квартиры, в которой находился ребенок.

А в 20.43 сотрудники МЧС выезжали на улицу Василия Ермакова в Болхове. Соседи сообщили о несчастье. Внутри закрытой квартиры находилась пожилая женщина с инсультом. Спасатели проникли в дом через окно, открыли дверь и передали пациенту врачам скорой.