На железнодорожных вокзалах Орловской области станцуют «Вальс Победы»

Фото Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

С 6 по 8 мая железнодорожные вокзалы Орловской области станут площадками для проведения патриотических акций. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги. На девяти станциях в течение трех дней пройдет всероссийская акция «Вальс Победы»:

Русский Брод – 6 мая в 11:30;

Мценск – 6 мая в 12:25;

Орел – 7 мая в 11:40;

Змиевка – 7 мая в 13:30;

Лужки-Орловские – 8 мая в 08:30;

Хотынец – 8 мая в 10:30;

Залегощь – 8 мая в 11:00;

Долгая – 8 мая в 12:40;

Глазуновка – 8 мая в 13:37.

Поучаствовать могут школьники и студенты, представители творческих коллективов, ветераны-железнодорожники, местные жители.

Кроме того, на вокзалах Русский Брод и Орел волонтеры-железнодорожники будут выдавать пассажирам георгиевские ленточки. Также запланированы праздничные концерты.

Так, завтра в 11:00 в зале ожидания вокзала Орел выступит ансамбль «Славица». Зрители смогут насладиться яркими хореографическими постановками и услышать всеми знакомые фронтовые песни. Вход свободный. (0+).