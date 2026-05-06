На железнодорожных вокзалах Орловской области станцуют «Вальс Победы»

С 6 по 8 мая железнодорожные вокзалы Орловской области станут площадками для проведения патриотических акций. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги. На девяти станциях в течение трех дней пройдет всероссийская акция «Вальс Победы»:
Русский Брод – 6 мая в 11:30;
Мценск – 6 мая в 12:25;
Орел – 7 мая в 11:40;
Змиевка – 7 мая в 13:30;
Лужки-Орловские – 8 мая в 08:30;
Хотынец – 8 мая в 10:30;
Залегощь – 8 мая в 11:00;
Долгая – 8 мая в 12:40;
Глазуновка – 8 мая в 13:37.
Поучаствовать могут школьники и студенты, представители творческих коллективов, ветераны-железнодорожники, местные жители.
Кроме того, на вокзалах Русский Брод и Орел волонтеры-железнодорожники будут выдавать пассажирам георгиевские ленточки. Также запланированы праздничные концерты.
Так, завтра в 11:00 в зале ожидания вокзала Орел выступит ансамбль «Славица». Зрители смогут насладиться яркими хореографическими постановками и услышать всеми знакомые фронтовые песни. Вход свободный. (0+).