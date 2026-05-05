НовостиОбщество5 мая 2026 13:51

Орловские водолазы обследуют пляжи к летнему сезону

У орловцев появится 35 оборудованных мест для отдыха у воды
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

На Орловщине спасатели-водолазы активно обследуют дно водоемов, где в муниципалитетах готовятся оборудованные пляжи. Специалисты очищают акватории от опасных и посторонних предметов, чтобы обеспечить безопасность будущих отдыхающих. На данный момент водолазы проверили уже 20 пляжных зон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В 2026 году на территории области планируют открыть 35 пляжей. Каждый такой объект должны оснастить спасательными средствами: кругами, веревками и жилетами. Зону купания обозначат буйками, а для детей выделят отдельную купальню. Кроме того, на пляжах появятся информационные стенды с рекомендациями и графиком работы, а также обязательно будут дежурить спасатели.

Сотрудники МЧС советуют орловцам не торопиться начинать купальный сезон и дождаться устойчивого летнего тепла. Отдых у воды они рекомендуют организовывать только на официально оборудованных пляжах, где безопасность гарантирована профессионалами.