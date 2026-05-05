В Орле на Александровском мосту установили 76 белых вазонов с цветами

Фото: администрация Орла

В Орле продолжается подготовка к празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе администрации города. На Александровском мосту уже началась установка цветочного оформления – первыми свои места заняли 76 белых вазонов с готовыми цветочными композициями.

В вазонах высадили продуманные сочетания растений: петунии, барвинок, ирисы, альтернатеру и другие цветы. По данным «Спецавтобазы», именно белые вазоны будут светиться в темное время суток. Всего на мосту появится почти 580 кашпо и 228 вазонов с цветами.

В этом сезоне Орел украсят около 570 тысяч цветов, включая тюльпаны, которые уже распускаются на городских клумбах. Работы по цветочному оформлению продолжаются. Город с каждым днем становится ярче и наряднее. Коммунальные службы активно готовят областной центр к майским праздникам. Жителей и гостей города ждет красивое цветочное убранство. Озеленение проводится в рамках традиционной предпраздничной программы. Все работы планируют завершить до 9 мая.