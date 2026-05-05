В Орловской области аграрии завершают вторую подкормку озимых культур

В Орловской области установилась хорошая погода, и на полях активно работает сельскохозяйственная техника, сообщил губернатор Андрей Клычков во время рабочей поездки в Болховской район. Аграрии завершили вторую подкормку озимой пшеницы и озимого рапса.

В одном из хозяйств региона за последние годы улучшили материально-техническую базу: приобрели грузовой автомобиль, зерноуборочный комбайн, прицепную и навесную технику, усовершенствовали механизм сортировки зерна, провели ремонт складских помещений. В прошлом году в модернизацию инвестировали более 51 миллиона рублей.

В перспективе хозяйство планирует приобрести комбайн для уборки ягод и оборудовать холодильную установку. Предприятие возделывает землю в Орловском муниципальном округе, Болховском и Мценском районах. Среднегодовая численность сотрудников составляет 16 человек. Также здесь выращивают малину, которую реализуют в свежем и переработанном виде.