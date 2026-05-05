В Орле продолжается строительство межвузовского кампуса ОГУ имени Тургенева

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и РГСП Орловской области

В Орле продолжаются работы по строительству межвузовского кампуса ОГУ имени Тургенева, сообщили в департаменте дорожного хозяйства региона. В учебно-лабораторном корпусе завершили монолитные работы. Сейчас строители возводят наружные стены и внутренние перегородки, монтируют кровлю, фасады, витражи и инженерные сети, а также ставят лифты и делают отделку.

В комплексе общежитий тоже закончили монолит наружных стен и перегородок. Идут работы по фасадам, витражам, кровле, внутренним сетям, монтажу лифтов и отделке. На стадионе завершены устройство котлована, фундамента под трибуны и конструкций первого этажа, сейчас монтируют металлические козырьки.

Специалисты полностью смонтировали блочно-модульную газовую котельную мощностью 16 МВт и технологическое оборудование, сделали фундаментную плиту. Проводятся пуско-наладочные работы. Также выполнены работы подготовительного периода: бытовой городок, временные ограждения и дороги, завершается устройство временных инженерных сетей.

Готовность наружных сетей: ливневая канализация – 93%, водоснабжение – 88%, хозяйственно-бытовая канализация – 72%, теплоснабжение – 47%. Срок исполнения контракта – декабрь 2027 года. Общая строительная готовность объекта – 43,6%. После открытия он объединит студентов шести вузов. Сейчас на площадке трудятся более 300 специалистов. Будущий студгородок включает учебные корпуса, общежития, стадион и зоны досуга.