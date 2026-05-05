В Орле за неделю заасфальтировали более 3,5 тысячи квадратных метров дорог

В Орле с 27 апреля по 1 мая специалисты «Спецавтобазы» выполнили ремонт дорожного покрытия горячим асфальтом, сообщили в администрации города. Больше всего обновили на Московском шоссе – более 3 тысяч квадратных метров. На дублере шоссе – 311 кв. м, на Правом берегу Орлика – 319 кв. м, на улице Карачевской – 200 кв. м.

Работы продолжаются. С сегодняшнего дня в планах асфальтирование Московского шоссе, улиц Лескова, Высоковольтной, Молдавской, Приборостроительной и Маринченко. Ремонт идет в круглосуточном режиме, чтобы успеть к транспортному пику. Водителей просят соблюдать скоростной режим и требования временных знаков.

Администрация приносит извинения за временные неудобства. Ямочный ремонт и замена больших участков продлятся до наступления устойчивого тепла. Коммунальщики работают по графику, стараясь минимизировать пробки. К концу месяца планируют закрыть основные городские магистрали.