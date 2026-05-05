НовостиПолитика5 мая 2026 6:56

Десять БПЛА уничтожено за сутки над Орловской областью

На Орловщине за сутки сбили рекордное за последнее время количество БПЛА
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

На территории Орловской области за прошедшие сутки дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 10 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, при атаке никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Только за прошедшую ночь, по данным Минобороны России, над страной перехватили 289 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 19 регионов и над акваторией Азовского моря.