Орловец ответит в суде за убийство знакомого

В Орле завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, 27 сентября прошлого года обвиняемый находился в квартире своего знакомого на улице 8 Марта. После распития спиртного между мужчинами вспыхнул конфликт на бытовой почве. Фигурант нанес хозяину квартиры удар столовым ножом в шею, отчего тот скончался на месте. Осознав содеянное, орловец скрылся, но вскоре вернулся – он забыл в квартире сумку с документами. Мужчина забрал вещи и постарался скрыть следы преступления.

Орловец полностью признал вину. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Ранее мужчину заключили под стражу.