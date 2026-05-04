В Орловской области перевыполнили план по диспансеризации и диспансерному наблюдению

В Орловской области в прошлом году перевыполнили план по диспансеризации и диспансерному наблюдению, сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании правительства. Задание по профосмотрам выполнили на 102%, по диспансерному наблюдению – на 106%.

В 2025 году диспансеризацию прошли 263 380 орловцев, за первый квартал 2026 года – 80 312 человек. Благодаря этому бюджет медучреждений пополнился почти на два миллиона рублей. Наиболее активными оказались Плещеевская, Болховская, Покровская, Новодеревеньковская и Колпнянская ЦРБ.

Значительно увеличился объем диспансеризации репродуктивного здоровья. Внесены изменения в маршрутизацию, актуализирован перечень медучреждений, добавлены женские консультации. Также организованы выезды врачей из Орла в районы и в трудовые коллективы. Глава региона подчеркнул, что одной из ключевых задач остается раннее выявление онкопатологии. Профилактика и своевременная диагностика помогают спасать жизни.