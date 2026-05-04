В Орловской области готовятся завершить отопительный сезон

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области отопительный сезон завершится в ближайшее время, сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании регионального правительства. Глава региона дал поручение подготовить документы об окончании периода.

По словам Клычкова, Гидрометцентр не сообщает о существенном снижении температуры. Через четыре дня ожидается понижение, но не критичное – до 12 °C. Губернатор поручил департаменту ЖКХ провести работу по завершению сезона во взаимодействии с муниципалитетами.

Согласно законодательству, отопительный сезон заканчивают, когда среднесуточная температура превышает плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд. Сейчас погодные условия позволяют принять решение. Жителей просят следить за официальными сообщениями. Отключение тепла пройдет поэтапно, без рывков. В домах начнут регулировать подачу ресурса в зависимости от погоды.