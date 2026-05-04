Орловские самозанятые сами копят себе на страховую пенсию

В Орловской области 2343 самозанятых гражданина самостоятельно формируют свои пенсионные права, сообщили в региональном отделении Социального фонда. Для этого они вступают в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и ежегодно уплачивают взносы.

Чтобы получать страховую пенсию по старости, необходимо достичь возраста 65 лет для мужчин и 60 для женщин, иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если условия не выполнены, государство гарантирует социальную пенсию, но на пять лет позже и в размере не выше прожиточного минимума.

Подать заявление о вступлении в добровольные правоотношения можно через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг. Размер взносов в 2026 году – от 71 525 до 572 204 рублей. Каждый самозанятый определяет сумму сам, получая от 1 до 8 пенсионных коэффициентов. Взносы перечисляются только за текущий год до 31 декабря. Пропустивший срок остается без страховой пенсии и будет получать лишь социальную.