В Орловской области в ДТП пострадала девятилетняя девочка

По данным орловской Госавтоинспекции, 3 мая около десяти часов утра 60-летний водитель «Мерседес» поворачивал с улицы Советской на улицу Первомайскую в районе дома №141 «б» по улице Советская города Дмитровска. При этом водитель иномарки нарушил ПДД и столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 38-летнего водителя, который ехал навстречу со стороны переулка Фабричного.

В результате ДТП пострадали водитель и девятилетняя пассажирка «Лады Гранта». Пострадавшие были госпитализированы.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали три человека.