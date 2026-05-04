В Орле начали обрабатывать парки и скверы от клещей

В Орле с 4 мая стартовала акарицидная обработка общественных пространств, сообщили в администрации города. Работы проводят для снижения риска укусов и профилактики заболеваний, переносимых клещами. Общая площадь обработки составит около 35 гектаров.

В перечень территорий вошли сквер имени Гуртьева, сквер «Орлята», сквер имени Тургенева, «Бунинский» сквер, достопримечательное место «Историко-литературный квартал», парк «Орловская крепость», «Комсомольский» сквер, парк «Разградский», бульвар Молодежи, Семинарский парк, сквер Орловских партизан, парк «Ботаника», Силикатный пруд, Медведевский лес, озеро Светлая жизнь, пляж в районе горпарка, а также сквер Поликарпова. Контроль эффективности обработки запланирован на 12 мая.

На время работ и в течение нескольких дней после них находиться на обработанных территориях, выгуливать домашних животных и контактировать с травой запрещено. Применяемые препараты содержат вещества, которые могут быть токсичны для человека и животных до полного высыхания. Попадание на кожу или в дыхательные пути способно вызвать раздражение или аллергические реакции. В мэрии попросили орловцев с пониманием отнестись к временным ограничениям ради их безопасности.