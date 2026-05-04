В детских поликлиниках Орла появились стенды о ранних признаках аутизма

В Орле в детских поликлиниках, включая НКМЦ имени Круглой, появились информационные стенды о ранних признаках расстройств аутистического спектра, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Инициатива направлена на помощь родителям в своевременном выявлении возможных рисков нарушений развития у детей.

Материалы ориентированы на семьи с детьми от 12 до 30 месяцев. Они содержат описание так называемых «красных флажков» – поведенческих признаков, которые могут указывать на нарушения. На каждом стенде размещен QR-код, ведущий на тест M-CHAT-R – модифицированный скрининг на аутизм для детей раннего возраста.

С помощью теста родители могут получить объективный результат и при необходимости показать его педиатру, чтобы начать раннюю коррекцию. Чем раньше выявлена проблема, тем больше возможностей для помощи ребенку. Информация стала доступной благодаря инициативе Орловского социального кластера. Такие проекты делают заботу о детях более осознанной и своевременной.