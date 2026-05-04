Орловцы активно голосуют за благоустройство своих городов и сел

В Орловской области продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Уже 36 тысяч орловцев отдали свои голоса. Процедура продлится до 12 июня включительно.

В Орле на голосование вынесли сквер Лескова, бульвар Генерала Мартынова и сквер Орловских партизан. Мценск, Сосковский и Новодеревеньковский районы выбирают дизайн-проекты для уже отобранных пространств. В остальных муниципалитетах жителям предлагают на выбор по два объекта.

Принять участие в голосовании могут жители с 14 лет. Это позволяет вовлечь в процесс даже школьников, формируя у них ответственное отношение к родному краю. Итоги определят, какие территории приведут в порядок в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Чем больше голосов, тем выше шанс у любимого места на преображение. Проголосовать можно на сайте Госуслуги.