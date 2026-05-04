Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 6:43

Орловцы активно голосуют за благоустройство своих городов и сел

Более 36 тысяч жителей региона уже выбрали объекты для преображения в 2027 году
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Уже 36 тысяч орловцев отдали свои голоса. Процедура продлится до 12 июня включительно.

В Орле на голосование вынесли сквер Лескова, бульвар Генерала Мартынова и сквер Орловских партизан. Мценск, Сосковский и Новодеревеньковский районы выбирают дизайн-проекты для уже отобранных пространств. В остальных муниципалитетах жителям предлагают на выбор по два объекта.

Принять участие в голосовании могут жители с 14 лет. Это позволяет вовлечь в процесс даже школьников, формируя у них ответственное отношение к родному краю. Итоги определят, какие территории приведут в порядок в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Чем больше голосов, тем выше шанс у любимого места на преображение. Проголосовать можно на сайте Госуслуги.