В Орловской области выявили 80 случаев рака на нулевой стадии за прошлый год

В Орловской области в прошлом году врачи выявили 80 случаев рака на нулевой стадии. Тремя годами ранее эта цифра была в два раза меньше – всего 40 случаев. Нулевая стадия означает, что злокачественные клетки уже появились, но находятся в ограниченной зоне и не прорастают вглубь органа. Об этом сообщили в Орловском онкодиспансере.

Большая часть находок пришлась на рак шейки матки – 42 случая. Здесь помогает диспансеризация, а именно цитологический мазок. Благодаря колоноскопии обнаружили еще 18 случаев рака ободочной или прямой кишки. Маммография и УЗИ позволили выявить шесть пациентов с раком молочной железы. Остальные случаи пришлись на заболевания кожи, мочевого пузыря и желудка.

Рост выявляемости показывает, что современная диагностика помогает обнаружить болезнь на раннем этапе, когда лечение наиболее эффективно и объем вмешательства минимален. Врачи призывают орловцев не пренебрегать профилактическими осмотрами и диспансеризацией – это может спасти жизнь. Регулярные обследования позволяют выявить опасное заболевание своевременно.