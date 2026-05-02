В Орле на площади Ленина прошел митинг в честь Первомая

В Орле на центральной площади города прошел митинг, посвященный Празднику Весны и Труда. Завершилось мероприятие масштабным шествием трудовых коллективов, в котором приняли участие около 10 тысяч человек.

В колоннах прошли рабочие заводов, преподаватели, студенты, работники культуры и предприятий города. Люди несли флаги, воздушные шары и традиционные первомайские лозунги. Настроение у участников было приподнятое, многие вышли на площадь целыми семьями, чтобы отметить праздник весны и единства трудящихся.

За последние годы в Орловской области создали 50 новых предприятий и более 8 тысяч рабочих мест. Регион занимает первое место в ЦФО и девятое в России по темпам роста инвестиций. За восемь лет валовый региональный продукт и бюджет области выросли более чем в два раза, а производство сельхозпродукции увеличилось втрое. Участники шествия с радостью отмечали эти достижения.