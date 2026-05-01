В Орловской области за год на 30% выросло число поддельных купюр

В первом квартале 2026 года в банковском секторе Орловской области выявили 13 поддельных денежных знаков – 12 банкнот и одну монету. За аналогичный период прошлого года фальшивок нашли на 30% меньше – всего 9 штук, сообщили в региональном отделении Банка России.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают крупные купюры. За три месяца сотрудники банков обнаружили 11 фальшивых пятитысячных банкнот – почти на 57% больше, чем в прошлом году. Также выявили одну подделку номиналом 2000 рублей и одну 10-рублевую монету. В первом квартале 2025 года фальшивок таких номиналов не находили, но были две поддельные тысячерублевые купюры.

Руководитель операционно-кассового центра Алла Верижникова напомнила орловцам о необходимости внимательности при обращении с наличными. Отличить настоящую банкноту от подделки непрофессионалу бывает сложно, особенно новые купюры. Определить подлинность поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», где указаны все признаки для каждого номинала. Будьте бдительны и проверяйте деньги.