Новоселье орловских детей-сирот отметили в Орловском муниципальном округе

В Орловском муниципальном округе прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам. Участие приняли заместитель губернатора Алексей Берестов, председатель облсовета Леонид Музалевский и глава округа Александр Черных, сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Алексей Берестов отметил, что правительство области ежегодно увеличивает финансирование на современное жилье для сирот. В 2026 году выделено в 2,4 раза больше средств, чем в 2018-м. Всего на эти цели Орловскому округу предусмотрено 74,2 миллиона рублей. С 2018 года для сирот региона приобрели более 160 квартир, еще девять человек воспользовались жилищными сертификатами.

После церемонии гости осмотрели одну из новых квартир, хозяйкой которой стала Мария Козенко. Мероприятие завершилось концертными номерами и общим фотографированием. Глава региона пожелал новоселам, чтобы в их домах поскорее зазвучали детские голоса, а семьи были полными и многодетными.