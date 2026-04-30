В Орловской области иностранца заочно осудили за убийство 25-летней давности

В Орловской области заочно признали виновным иностранного гражданина в убийстве, совершенном в 2000 году, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области. В августе того года 30-летний приезжий в деревне Гнилуша Глазуновского района спровоцировал конфликт с местным жителем и нанес ему удар ножом в шею.

Мужчина скрылся с места происшествия, а потерпевший от полученных травм скончался в больнице. Следователи-криминалисты совместно с коллегами из МВД в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет установили все обстоятельства и местонахождение фигуранта на территории другого государства.

Его объявили в международный розыск и заочно предъявили обвинение. Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, так как осужденный находится за пределами России.