Фонтан «Крылья Орла» запустят с 1 мая в областном центре Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орле центральный фонтанный комплекс «Крылья Орла» начнет работу в новом сезоне с 1 мая, сообщили в администрации города. Режим работы: со вторника по пятницу – с 18 до 23 часов, в выходные и праздничные дни – с 12 до 23 часов.

Светомузыкальное шоу будет проходить по выходным и в праздничные дни с 21 до 22 часов. Режим работы может корректироваться в зависимости от продолжительности светового дня. Фонтанный комплекс открыли в 2024 году при поддержке «Сбера».

30 мощных струй поднимаются на высоту до 35 метров. В вечернее время фонтан представляет настоящее световое шоу с лазерными эффектами. За два года он занял одно из ведущих мест среди подобных объектов в Центральном федеральном округе и стал любимым местом отдыха горожан и гостей Орла.