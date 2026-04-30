Врачи Орловской детской поликлиники №1 осмотрели более 800 детей в четырех районах

Фото: Детская поликлиника №1

В первом квартале 2026 года врачи Детской поликлиники №1 Орла провели выездную диспансеризацию в районах области, сообщили в медучреждении. Специалисты осмотрели более 800 детей в Хотынецком, Корсаковском, Дмитровском и Кромском районах, включая воспитанников школ-интернатов и детей под опекой.

В состав выездных бригад вошли 12 высококвалифицированных специалистов: педиатры, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, врачи УЗИ. Осмотры позволили своевременно выявить заболевания у детей, которые ранее не наблюдались у профильных специалистов.

По итогам медосмотров дети, у которых впервые были выявлены заболевания, будут поставлены на диспансерный учет. Это даст возможность начать необходимое лечение и наблюдение. В мае выездная работа медиков продолжится в Троснянском районе. Специалисты поликлиники продолжат объезжать отдаленные территории.