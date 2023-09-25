Орловец украл машину приятеля и сдал ее в пункт приема металла

В полицию обратился житель Заводского района. Он сообщил, что пока он был в отпуске, у него украли машину. Правоохраниетли установили подозреваемого в краже. Им оказался знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что молодой человек попросил у друга мужчины, который присматривал за квартирой в отсутствие хозяина, ключи от машины. Парень соврал, что приятель разрешил ему на ней покататься.

Получив ключи, подозреваемый сел в автомобиль и поехал. По дороге машина сломалась, и он вызвал эвакуатор, который доставил транспортное средство в пункт приема металла.

- Парень выручил за машину порядка 20 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба составила 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

На молодого человека завели уголовное дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.