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НовостиОбщество25 сентября 2023 11:05

20 тонн бутилированной воды доставили бойцам СВО из Орловской области

Орловщина передала под Кременную большую посылку
Инна МОРОЗОВА

Накануне бойцам СВО под Кременную передали 20 тонн бутилированной воды из Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

- Мы продолжаем доставку аквапосылок на передовую. Собранную орловцами воду, как и всегда, получают солдаты и офицеры из разных воинских подразделений, из разных уголков нашей страны, - отметил губернатор.

Сейчас в Орловской области формируют 11 новых посылок для бойцов в зону спецоперации на сумму более 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Орловской области компенсируют расходы на газификацию семьям военнослужащих СВО.