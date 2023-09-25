20 тонн бутилированной воды доставили бойцам СВО из Орловской области

Накануне бойцам СВО под Кременную передали 20 тонн бутилированной воды из Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

- Мы продолжаем доставку аквапосылок на передовую. Собранную орловцами воду, как и всегда, получают солдаты и офицеры из разных воинских подразделений, из разных уголков нашей страны, - отметил губернатор.

Сейчас в Орловской области формируют 11 новых посылок для бойцов в зону спецоперации на сумму более 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Орловской области компенсируют расходы на газификацию семьям военнослужащих СВО.