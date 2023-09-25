Водитель иномарки погиб в тройном ДТП под Орлом

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, авария случилась ночью, 24 сентября.

По предварительным данным орловской Госавтоинспекции, 65-летний водитель «Мерседес Бенц» ехал ночью по автодороге М-2 «Крым» со стороны Белгорода в направлении Москвы. Около трех часов ночи на 365 километре трассы М-2 «Мерседес Бенц» столкнулся с автомобилем «Вольво XC90» под управлением 45-летнего водителя, который ехал по встречке в сторону Белгорода. После «Мерседес» въехал в «Фольксваген Бора».

В результате ДТП скончался водитель автомобиля Вольво. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.