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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 9:01

Водитель иномарки погиб в тройном ДТП под Орлом

Авария произошла на автодороге Крым-2
Авторы (2):
Елена Зябкина
Инна МОРОЗОВА

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, авария случилась ночью, 24 сентября.

По предварительным данным орловской Госавтоинспекции, 65-летний водитель «Мерседес Бенц» ехал ночью по автодороге М-2 «Крым» со стороны Белгорода в направлении Москвы. Около трех часов ночи на 365 километре трассы М-2 «Мерседес Бенц» столкнулся с автомобилем «Вольво XC90» под управлением 45-летнего водителя, который ехал по встречке в сторону Белгорода. После «Мерседес» въехал в «Фольксваген Бора».

В результате ДТП скончался водитель автомобиля Вольво. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.