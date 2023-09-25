Два человека погибли в ДТП под Орлом

Фото: УМВД по Орловской области.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, предварительно установлено, что 25 сентября 35-летний водитель «Ауди» ехал по автодороге «Змиевка - Никольское - Плоское -Повалевы дворы» со стороны Орла в направлении поселка Змиевка. Около пяти утра на 12 километре трассы съехал в кювет. После чего, автомобиль врезался в дерево и загорелся.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Ауди». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.