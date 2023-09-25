В Орловской области завершился Евразийский кубок чистоты

фото из архива КП

Мероприятие организовано в рамках проекта «Студенческий кубок чистоты 2023: Чистые Игры Орел» с использованием субсидии из областного бюджета некоммерческими неправительственными организациями на развитие гражданского общества в 2023 году.

Организатором мероприятия выступила НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

«На нашем заводе мы выстраиваем свою работу в рамках стандарта ESG, одним из направлений которого является защита и бережное отношения к окружающей среде. Мы выступаем с инициативой уменьшения различного вида отходов от производства, а также поддерживаем и принимаем активное участие в экологических мероприятиях в нашем регионе.

У предприятия достаточно сильно развита социальная позиция, мы являемся основным партнером для «Социально-культурного фонда развития и инновации». На протяжении нескольких лет наш завод выступает генеральным партнером проекта «Чистые игры», который Фонд реализует на территории Орловской области. Этот проект очень важен для любого региона как в образовательном ключе – приобщение населения к раздельному сбору мусора, так и практическом – сбор бытовых отходов в местах массового отдыха людей, - рассказал Сергей Кутенев, генеральный директор КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Данные мероприятия включены в турнир «Евразийский Кубок Чистоты», в рамках которого пройдет 160 мероприятий в 10 странах СНГ и наш регион вошел в число участников.