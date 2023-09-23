Луганским пожарным из Орла направили технику и пожарно-техническое вооружение

На фото: Предприниматель Олег Карпиков и председатель Совета ветеранов Александр Пархоменко

Вблизи от линии фронта находится 58-я пожарно-спасательная часть ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛНР, луганские огнеборцы ежедневно стоят на страже безопасности мирных жителей, рискуя своей жизнью. Очередной груз был недавно доставлен луганским пожарным.

С целью оказания поддержки и укрепления материально-технической базы пожарно-спасательной части предприниматель Олег Карпиков, помогающий жителям своего города и новых регионов, в сентябре текущего года во взаимодействии с ветеранской организацией органов управления по делам ГОЧС и пожарной охраны области приобрел на собственные средства оперативный автомобиль.

– Помогаю я нашим бойцам СВО и жителям, находящимся на линии фронта, с момента начала спецоперации. Поэтому приобретение автомобиля «Нива» для нужд пожарных ЛНР – это не разовая акция. Ранее на помощь военнослужащим переводил денежные суммы. Так, в начале СВО перевел в благотворительную организацию триста тысяч рублей на помощь военнослужащим, – рассказывает Олег Карпиков.

Также, по инициативе ветеранской организации, ветеранов и личного состава Главного управления МЧС России по Орловской области был организован сбор средств, на которые в соответствии с потребностью было закуплено необходимое оборудование для 58-й ПСЧ Луганской Народной Республики и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Орловскими спасателями оперативный автомобиль и имущество доставлено в 58-ю ПСЧ Троицкого района ЛНР, который является подшефным Орловской области. Имущество и обмундирование для военнослужащих, планируется к доставке в конце сентября.

Ранее "Комсомолка" писала о том, что 24 февраля 2022 года известный меценат и предприниматель из Орла Олег Карпиков перевел крупную сумму денег в помощь беженцам Донбасса.