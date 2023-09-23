Орловские футболистки не удержали победу в Нижнем Новгороде

Фото со страницы «ОрелГУ-КПРФ» в VK.

Накануне, 22 сентября, в нижегородском ФОКе «Мещерский» состоялся матч 1-го тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Местная «Норманочка» принимала наш «ОрелГУ-КПРФ». На 3-й минуте наши землячки повели в счете – отличилась Дарья Башлыкова. На 9-й минуте Мария Самойлова выправила ситуацию, но на 15-й минуте Башлыкова выступила уже в роли ассистента. С ее передачи цель поразила Алина Пронькина. Но и во второй раз «орлицы» не смогли удержать преимущество – ничью хозяйкам площадки принесла Яна Зимирова на 31-й минуте. Итог – 2:2.

Вчера же столичный «МосПолитех» поделил очки с пензенской «Лагуной-УОР» (3:3), а в питерском дерби «Кристалл» переиграл «Аврору» (4:1).

Сегодня, 23 сентября, «ОрелГУ-КПРФ» проведет повторный матч с «Норманочкой». Начало игры в 19:00.