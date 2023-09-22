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НовостиСпорт22 сентября 2023 14:42

Орловские каратисты привезли 25 наград с Межрегионального турнира

Медали «Amarok open» завоевали воспитанники школы «Орел карат»
Елена Зябкина
Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Орловцы завоевали 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей на Кубке Воронежской области по каратэ. Об этом сообщает Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Орловские спортсмены, ставшие победителями и призерами, занимаются под руководством тренеров Александра Калинина и Алексея Панкратова.

В общей сложности на татами вышло порядка 250 участников из Воронежской, Орловской, Ростовской, Курской и Белгородской областей.