В Орловской области компенсируют расходы на газификацию семьям военнослужащим СВО

Фото: редакция газеты "Болховские куранты"

Законопроект, по которому расширен перечень членов семей военнослужащих СВО, имеющих право на компенсацию расходов при газификации домовладений, был единогласно поддержан сегодня на 24-м заседании Орловского областного Совета народных депутатов.

Ранее, к числу граждан, имеющих право на меру социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладений, были отнесены жители региона, призванные на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту, а также их родители, супруги, дети, в том числе усыновленные, совместно с ними проживающие.

Принятым законом исключается условие о совместном проживании для членов семьи участников СВО. Также перечень членов семьи указанных граждан дополняется лицами, находящимися у них на иждивении.

Мера социальной поддержки предоставляется в размере фактически понесенных затрат на газификацию домовладений, но не более 100 000 рублей на одно домовладение.