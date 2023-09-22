Из орловского музыкального колледжа эвакуировали более 160 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

О возгорании в Орловском музыкальном колледже на площади Мира пожарным сообщили 22 сентября в 10:32. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как только прозвучал сигнал тревоги, персонал учебного заведения начал эвакуацию находящихся там людей. В течение нескольких минут, из здания колледжа были эвакуированы 122 учащихся и 47 работников.

После чего, прибывшие пожарные провели проверку помещения, в ходе которой было установлено, что в одном из помещений произошло короткое замыкание электропроводки. При этом, загорание ликвидировали до прибытия пожарных.