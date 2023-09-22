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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 8:23

В Орловской области сгорел комбайн

Уборочная техника загорелась в разгар рабочего дня
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание комбайна «Ликсион 540 С» в поселке Беловский Малоархангельского района произошло 21 сентября, около трех часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек и измельчитель. В результате пожара выгорел моторный отсек на двух квадратных метрах, измельчитель на трех квадратных метрах. В орловском МЧС отметили, что в тушении принимали участие добровольные пожарные ДПК «Дубовицкое». Пострадавших при возгорании не оказалось. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали 24 возгорания, большая часть из которых приходилось на горение сухой травы и мусора.