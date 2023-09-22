Студент орловского вуза вошел в состав молодежного парламента Государственной Думы

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Студент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Артем Чудаков вошел в состав молодежного парламента Государственной Думы от Орловской области. Учащийся орловского вуза будет вести работу в составе комитета по культуре, образованию, науке и инновациям. Об этом сообщили в пресс-службе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Орловский студент был делегирован Советом Ректоров в новый состав Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации, где был избран заместителем председателя Комиссии по культуре, образованию, науке и инновациям.

Артем Чудаков обучается на третьем курсе юридического факультета Президентской академии в Орле. Он ведет активную общественную и научную деятельность. Артем также является членом молодежного крыла Орловского областного совета народных депутатов.