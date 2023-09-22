В Орловской области благоустроили общественную территорию «Трубочка»

Фото: редакция газеты «Звезда» Малоархангельского района

О завершении благоустройства «Трубочки», а также двора в Малоархангельске на совещании губернатора Орловской области с главами муниципальных образований сообщил заместитель главы администрации Малоархангельского района Владимир Пряников.

Контракт на благоустройство двора в Малоархангельске по улице Советской, дом №27 был заключен на сумму 1,3 миллиона рублей. Работы выполнены, недочеты устранены.

По благоустройству общественной территории «Трубочка» контракт заключен на сумму 1,1 миллиона рублей. Сейчас работы уже выполнены.