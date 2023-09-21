Орловцы, отмеченные знаком «Житель блокадного Ленинграда», получат выплату

Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в конце этого года получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Такая выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знаменательная дата будет отмечаться 27 января 2024 года.

Выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года осуществит Социальный фонд. Она будет перечислена российским ветеранам, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты также получат награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.