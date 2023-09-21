В Орловской области построили новую детскую площадку

Фото: сайт правительства Орловской области

Новая детская площадка оборудована в деревне Черкасская Кромского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Площадку возвели с соблюдением требований безопасности. На ней установлены современные игровые элементы − качели, качалка-балансир, детский игровой комплекс, также предусмотрены скамейки для отдыха.

В пресс-службе регионального правительства также отметили, что в этом году в Кромском районе в рамках реализации нацпроекта отремонтированы и благоустроены две дворовые территории и четыре общественных территории.